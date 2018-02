Teruggekeerde Bertrams redt voor NAC het ene punt dat er te halen viel: 0-0

Met twee dikke vraagtekens op zak reisden honderden veelal als Dalton Brothers verkleedde carnavalsvierders naar Rotterdam. Wie zou er op Woudenstein namens NAC onder de lat staan in het duel met Excelsior. En zou NAC eindelijk in staat zijn om via een opbeurend serietje van twee gewonnen wedstrijden afstand te nemen van de onderste regionen.

Wat de laatste vraag betreft voldeed NAC niet helemaal aan de verwachtingen. Tegen een beter Excelsior zat er niet meer in dan een 0-0. Het puntje dat de ploeg daarmee verdiende, tilt NAC op de ranglijst net niet voorbij Willem II. De Tilburgers mogen zich nummer veertien noemen omdat ze bij een gelijk aantal punten (20) en een gelijk doelsaldo (-14) meer treffers hebben gescoord.

Vraag 1 zei trainer Stijn Vreven voor zichzelf ‘al lang’ ingevuld te hebben. De keuze viel op Nigel Bertrams, die geduldig een schorsing van zes wedstrijden uit had gezeten. ,,Mark Birighitti heeft hem in die tijd met ups en downs vervangen. Woensdag kenden hij tegen Heracles een hoogtepunt, maar toch kies ik voor Bertrams. Omdat ik denk dat dat het beste is voor het team.”

In de zevende minuut kreeg Bertrams al direct de schrik van zijn leven. Nog voor hij een bal had aangeraakt, zag hij een schot van Hicham Faik op de paal terechtkomen. Bertrams kon er alleen maar naar kijken. Opmerkelijk genoeg had enkele weken geleden Birighitti met een dergelijke vroege treffer het laatste rest krediet verspeeld bij de fans. En ook nu kon je afvragen waarom Faik zo vrij mocht uithalen.

Voor de pauze was Excelsior – NAC dan ook een duel dat voor de Bredanaars geheel in lijn van dit seizoen verliep. Frivool aan de bal, moeite om de tegenstander onder controle te houden. De meeste kansen waren voor een aandringende thuisploeg. In de omschakeling was Mounir El Allouchi met een tegendraadse kopbal het dichtst bij een treffer.

Na de pauze ging het spel meer gelijk op. NAC had wel de mazzel dat een treffer van Mike van Duinen (kopbal van dichtbij) werd afgekeurd omdat de v voorzet over de achterlijn was geweest. Aan de andere kant kon NAC meer druk zetten. Ambrose was dicht bij een treffer.

Met een dubbele wissel probeerde Excelsior onder de status qua uit te komen. NAC zette er drie verse, aanvallende krachten (Thomas Agyepong, Giovanni Korte en Sadiq Umar) tegenover.