Bertrams: 'Ik voelde bij NAC niet meer genoeg vertrouwen'

Na veel pech vloog Nigel Bertrams drie jaar geleden uit bij PSV. Hij overwon zware schouderproblemen en wist via Willem II bij NAC uit te groeien tot eerste keeper in Breda. Nu trekt de Bestenaar de wijde wereld in en heeft Nordsjaelland de keeper aangetrokken.

Vrijdag ondertekende hij een driejarig contract bij de nummer drie van Denemarken van afgelopen seizoen en aanstaand Europa League-deelnemer.

Een verrassende transfer na nog maar een jaar eredivisie, toch?

,,Ik ben er enorm blij mee. Twee weken geleden kreeg ik een telefoontje vanuit Denemarken, maar waren mijn gedachten gewoon bij NAC. Ik ging ervan uit dat ik in Breda mijn contract zou verlengen en voor langere tijd eerste keeper zou blijven. Kort daarna begreep ik dat NAC op korte termijn nog een ervaren doelman erbij wilde halen en ik de concurrentie weer moest aangaan. Ik voelde niet meer het vertrouwen dat ik graag wil voelen en dat is jammer. Het was een eer om bij NAC te mogen keepen en ik ben blij dat de club op het hoogste niveau blijft. Het gesprek opende wel de weg om met Nordsjaelland aan tafel te gaan."

Het was allemaal snel geregeld?



,,Ja. Aan alles merkte ik dat ze me heel graag wilden kopen en er is een duidelijk plan. De bedoeling is dat ik in de toekomst een nieuwe transfer maak en dat de club daar ook iets op weet te verdienen. Dit seizoen krijg ik mijn kansen, al lig ik nu achter op de rest. De club is al weken geleden gestart met de voorbereiding, dus is het nu alle hens aan dek om snel wedstrijdklaar te zijn. Vandaag spelen we een oefenduel met Ajax, maar ik ben nog niet inzetbaar."

Word je eerste keeper bij de ploeg?

,,Ik krijg de kans, maar moet eerst nog in het ritme komen. Daar gaan denk ik een paar weken overheen. Voor mij wordt het allemaal nieuw en ben ik voor het eerst ook echt weg uit Eindhoven. Tilburg en Breda lagen op rij-afstand, al is Kopenhagen natuurlijk ook maar een uurtje vliegen. Dit seizoen wil ik mijn Europa League-debuut maken en ik hoop dat we in de Deense competitie mee kunnen doen om de titel. Dat is prachtig."

Over een paar jaar misschien weer terug naar de eredivisie?