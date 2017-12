Bertrams: 'Ik ben zo blij als een kind'

Hij is altijd blijven knokken, zegt Nigel Bertrams (24), sinds zondag de nieuwe nummer 1 onder de lat bij NAC. ,,Als ik dan eindelijk mag blijven staan, is dat een fantastisch gevoel."

De fans, de media, vrijwel iedereen zinspeelde wekenlang op een wisseling van de wacht in de Bredase goal. Nigel Bertrams kreeg het zijdelings mee. ,,Het is altijd fijn als mensen willen dat je speelt. Extra druk? Valt mee hoor, ik heb me daar voor proberen af te sluiten. Het gaat namelijk niet om wat de buitenwacht ervan vindt, maar de mensen binnen de club. Zij bepalen of ik speel."

Quote De trainer heeft niet echt een uitleg gegeven. Hij zei dat ik voor rust moet zorgen achterin, constant moet spelen en gewoon de ballen moet pakken Nigel Bertrams

Maar laat Bertrams nou de doelman zijn die het langst geduld heeft moeten opbrengen. In de zomer moest hij na een nek-aan-nekrace Andries Noppert op een gelijkwaardig kruispunt voorrang verlenen. Niet veel later werd hij met een kapotte schouder tijdelijk in de garage gestald. Eenmaal terug had NAC in de uitverkoop een Australisch model aangeschaft. De dag dat Mark Birighitti voor een onderhoudsbeurt aan de kant bleef, zette Bertrams zich in Utrecht met een puik optreden in de etalage. Zijn eredivisiedebuut bleef zonder vervolg, tegen VVV zat hij weer op de bank.

,,Toen ik hoorde dat ik niet zou spelen, baalde ik wel eventjes. Gelukkig heb ik geleerd om snel de knop om te zetten. Ik wist dat ik op de goede weg was en dat vroeg of laat mijn kans zou komen. Deze week is eindelijk de kogel door de kerk gegaan. Ik kreeg een glimlach op mijn gezicht toen ik het hoorde en was van binnen zo blij als een kind. Alleen maar fijn dat ik nu echt de nummer 1 ben. De trainer heeft niet echt een uitleg gegeven. Hij zei dat ik voor rust moet zorgen achterin, constant moet spelen en gewoon de ballen moet pakken", zegt Bertrams. ,,Het is zaak om nu een goede reeks neer te zetten richting de winterstop. Heel NAC heeft gesmacht naar de zege op Excelsior. Hier kunnen wij op verder bouwen."