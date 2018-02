Bertrams: 'Blij, opgelucht en fitter dan ooit'; Vreven: 'Achteraf prima keuze'

,,Daardoor moest ik er ook nog wel een beetje inkomen", bekende de Brabander. Na een eerste narrow escape (Hicham Faik knalde in de zevende minuut op de paal), keepte hij een dijk van een wedstrijd. ,,Ik dacht alleen: mooi dat ie op de paal komt. Het zit mee vandaag. Zo mocht het ook blijven."

Bertrams kreeg zaterdag te horen dat de keuze in de strijd met Mark Birighitti op hem was gevallen. ,,Maar ik was er al eerder klaar voor. Na de rode kaart tegen FC Twente heb ik de knop snel omgezet en heb ik alles van de positieve kant bekeken. Ik wilde nog fitter terugkomen voor mijn eventuele tweede kans. Ik heb veel in het krachthonk gezeten en ik durf te zeggen dat ik me dit seizoen nog niet zo fit heb gevoeld."

In de slotminuten redde hij het ene punt door een inzet van Van Duinen te keren. Daardoor hield hij niet alleen de nul voor NAC. ,,Het is ook mijn eerste clean sheet in de eredivisie."

Geen wonder dat trainer Stijn Vreven na afloop sprak van 'een prima keuze' om vanaf nu niet Mark Birighitti maar Bertrams de voorkeur te geven voor dé plek onder de lat. Een keuze waar de Belg naar eigen zeggen al lang uit was. ,,Nigel was al de eerste keeper toen hij rood kreeg. Mark keepte zes wedstrijden met ups en downs. De wedstrijd van woensdagavond tegen Heracles was voor hem een hoogtepunt, maar ik maak een keuze die de beste is voor het team.