Benjamin van Leer (NAC): ‘Máár 0-3? Dat is disrespectvol naar ons’

Nabeschouwing + video NAC houdt schade beperkt tegen Ajax: 0-3

24 november Een wedstrijd waarvan je wist dat hij verloren zou worden, is een wedstrijd geworden die nooit een wedstrijd was. NAC groef zich in rond het eigen strafschopgebied en hield een klein uur stand in wat het Beleg van Breda van werd. Zonder noemenswaardige inspanning haalde Ajax op doorreis naar Athene de buit op waar dinsdag AEK in de Champions League wacht.