Bellen met Toon, NAC werkt op de lachspieren en bijna baas in eigen huis

Einde seizoen voor NAC-aanvaller Antonia: ‘Hij is nooit over een langere periode echt fit geweest’

Een nieuwe domper voor trainer Edwin de Graaf. Hij kan dit seizoen niet meer beschikken over Jarchinio Antonia. De 31-jarige rechtsbuiten is al wekenlang afwezig en mist ook het slot van de competitie. Dat heeft De Graaf donderdag in aanloop naar het duel met VVV gezegd.

7 april