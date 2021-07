Belangrijke benoemingen NAC opgeschort totdat club verkocht is

Zolang de club niet verkocht is, komt er geen technisch directeur van buitenaf. NAC gaat de openstaande vacature intern opvullen melden betrokkenen. Daarmee is een comeback van Ton Lokhoff, in de huidige structuur met de drie grootaandeelhouders aan de top van de piramide, definitief van de baan. Lokhoff heeft deze week zijn spullen ingeleverd in het Rat Verlegh Stadion. Het is aan de nieuwe eigenaren om straks te bepalen wie het technisch beleid gaat uitzetten.