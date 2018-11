Bekerwinst NAC als hoogtepunt in het bibberige voorjaar van 1973

50 jaar eredivisieHet winnen van de bekerfinale in 1973 geldt als het absolute hoogtepunt in de historie van NAC. Dat de club dat seizoen bijna degradeerde, is iedereen al lang weer vergeten.

Addy Brouwers schrikt alsnog als hij het rijtje uitslagen tussen de halve finale (2-1 winst op Sparta) en dé onvergetelijke finale (2-0 winst op NEC) doorneemt. Vijf opeenvolgende competitienederlagen zeggen alles over de andere kant van dat seizoen. ,,Het waren bibberige tijden”, zegt de vleugelaanvaller van toen over het bizarre voorjaar van 1973.

De hele stad leefde uitgelaten toe naar de bekerfinale, terwijl NAC ondertussen vocht tegen degradatie. ,,Ik kan me die competitiewedstrijden niet meer precies voor de geest halen, maar ik weet nog wel dat we ons zorgen moesten maken. Het was een struggle for life. Niet voor niks is halverwege trainer Ben Peeters vervangen door Henk Wullems.”

Normaal

Centrale verdediger Ati Graau­mans heeft eenzelfde herinnering aan die lenteperiode. Alleen de finale is echt blijven hangen. ,,Want zorgen om er in te blijven, dat was normaal in die tijd.” En inderdaad. Vanaf 1973 eindigde NAC drie keer op rij op de zestiende plaats. Eén plekje boven de toenmalige degradatielijn dus.

Opmerkelijk is ook het feit dat degradatiekandidaat NAC ook in 1974 de bekerfinale haalde. Die ging toen tegen PSV kansloos verloren met 6-0. Brouwers zoekt het verschil in resultaten in de manier hoe het elftal tegen het bekertoernooi aankeek. ,,In mijn beleving was het niet meer dan een toetje. Een ontspannen tussendoortje in de strijd tegen de degradatie. Er stond geen druk op. Misschien kwamen we daardoor wel zo ver.”

Onbevangen

Graaumans kan dat alleen maar beamen. ,,We gingen er onbevangen in. In het jaar dat we de beker wonnen, klopten we onderweg Ajax, Den Haag en Sparta. Drie clubs uit de top vijf nota bene. Zoals het bekertoernooi de laatste jaren leeft bij NAC, deed het dat toen totaal niet. We zagen wel hoe ver we kwamen.”

Zo ook op die 31ste mei 1973 in de Rotterdamse Kuip. ,,Dat was een wedstrijd die je maar één keer in je leven speelt”, verzekert Brouwers. ,,Zo’n wedstrijd waarin je het gevoel heb dat de tegenstander niet gaat scoren, ook al spelen we nog een dag door. Zo goed was onze verdediging. Iedereen steeg boven zichzelf uit. Zelf raakte ik maar één bal goed (de 2-0) en dat was nog het schot van een wanhopige. En daar leef ik nog altijd op.”