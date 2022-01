Bekerduel PSV - NAC op dinsdag 8 februari, uitwedstrijd tegen Jong AZ verplaatst

‘Als zo vaak heeft NAC weer geen gunstige route naar de eindstrijd om de felbegeer­de Zilveren Dennenap­pel’

Wat zegt de commentator bij NAC-PEC nou? Bij de KNVB-beker is er sprake van doorloting? Ja, en het is nog waar ook. Concreet? De topclubs Ajax en PSV spelen in de kwartfinale gewoon thuis en ontlopen elkaar voorlopig. Plus: de eredivisionisten RKC en N.E.C. hoeven ook niet in de bus te stappen.

