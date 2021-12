Bekerduel NAC mist hete saus: ‘In dat grote lege stadion voel je je toch een beetje eenzaam’

Hij heeft er zeker zin in, al is het maar omdat NAC - FC Utrecht (21.00 uur) een boeiende krachtmeting is. Ook in een lege koude betonnen bak. Leuk is anders. ,,Zeker als je het afsteekt tegen VVV (5-3 winst na strafschoppen). Qua beleving was dat het mooiste ‘Avondje NAC’ van dit seizoen”, zegt Seuntjens over het duel in de eerste bekerronde.