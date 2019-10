Bekerduel FC Emmen geen testwedstrijd: ‘Wij zijn NAC: we kunnen niet rouleren en het lichtzinnig oppakken’

De tegenvallende resultaten zijn geen reden tot zorgen, zegt Ruud Brood. ,,Het was een zware week, want we laten punten liggen. Het gekke is dat we aardig spelen, we moeten alleen in de omschakeling naar het verdedigende de balans zien te vinden. Nu spelen we aardig, alleen zit het een beetje tegen. Het niet zo dat we panikeren. ”

De NAC-trainer wil dinsdag (20.45 uur) tegen FC Emmen, een duel in de eerste ronde van de KNVB-beker, verbetering zien. Met name in het defensieve aspect, acht goals tegen in drie wedstrijden is te veel. ,,We zijn niet attent genoeg.” Brood gaat terug in de tijd: ,,Ik had hier ooit een trainer, Ronald Spelbos, die zei: als verdediger moet je je nooit laten blokken. Met Van Burik vormde ik een centrum: als ik geblokt werd, nam hij het over.”

Snurken

Een wereld van verschil met de NAC-verdedigers van vrijdagavond. ,,We stonden vanaf acht meter te snurken. Het was nota bene de eerste corner, daar word ik kwaad om. Het is puur opletten. Je hebt een taak, je weet wie je moet dekken, je staat erbij en dan gebeurt er zoiets. Dat is heel irritant. Simpel gezegd: we geven de goals uit een spelhervatting weg.”

Het is niet waarschijnlijk dat Brood dinsdag het halve elftal op de schop gooit, opponent FC Emmen bijvoorbeeld treedt in de sterkst mogelijke opstelling aan. ,,Een trainer zal altijd zeggen dat de eerstvolgende wedstrijd de belangrijkste is. In dit geval is dat dus Emmen, klaar. Er zijn wat twijfelgevallen, daar moet ik rekening mee houden. Tegelijkertijd is het niet zo dat dezelfde elf altijd spelen, dat heb ik ook laten zien. Aan de andere kant zijn wij NAC: we kunnen niet rouleren en het lichtzinnig oppakken. Proberen een zo goed mogelijk elftal neer te zetten. Als we door wisselen, heeft dat ook te maken met pijntjes.”

Robin Schouten in plaats van de vrijdag tegenvallende Pele van Anholt is een reële optie. Verder hoopt de op het tweede plan geraakte Finn Stokkers op een nieuwe kans, is vaste invaller Andrija Filipovic toe aan een hele wedstrijd en kijkt middenvelder Jordan van der Gaag uit naar speelminuten.