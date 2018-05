Begeerde Dumfries ziet overstap naar PSV zitten, ook Angeliño in beeld

Santiago Arias ligt op koers om te vertrekken bij PSV, dat Denzel Dumfries wil inlijven. De verdediger van sc Heerenveen heeft wel oren naar een overstap naar Eindhoven. Ook NAC-smaakmaker Angeliño is in beeld.

PSV heeft de jacht op rechtsback Denzel Dumfries van sc Heerenveen geopend. Na het inlijven van VVV-keeper Lars Unnerstall, die een seizoen is terugverhuurd aan de Venlonaren, is hij de volgende prooi. In verband met het verwachte vertrek van Santiago Arias heeft de club het oog laten vallen op de 22-jarige vleugelverdediger, die bij Sparta is opgeleid.

PSV heeft inmiddels ongeveer 4 miljoen euro geboden op Dumfries, maar dat is naar verwachting niet genoeg. Heerenveen wil waarschijnlijk minimaal 6 miljoen euro voor Dumfries ontvangen. De komende dagen moet duidelijk worden of dat verschil te overbruggen is.

Volledig scherm Denzel Dumfries namens sc Heerenveen in duel met PSV'er Joshua Brenet. © ANP Pro Shots Directeur voetbalzaken Marcel Brands van PSV kan de bieding niet bevestigen. Hij vertrekt op 31 mei bij PSV en wil nog een aantal dossiers afronden. Brands laat weten dat PSV bij een vertrek van Arias op zeker Joshua Brenet aan de rechterzijde inschuift.

Brenet

Dat Brenet (24) deze transferperiode in Eindhoven blijft, is overigens geen zekerheid. Hij is na drie titels in vier jaar een van de spelers voor wie belangstelling kan ontstaan. In de winterstop liet PSV hem niet vertrekken naar Sevilla, dat 5 miljoen euro voor hem overhad. Met Dumfries is PSV in ieder geval verzekerd van een eredivisiewaardige back, die zich in Eindhoven verder kan ontwikkelen.

Volledig scherm Juninho Bacuna in duel met Denzel Dumfries, onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman. © Pim Ras Fotografie Bondscoach Ronald Koeman nodigde hem en een handvol andere talenten deze week uit voor een trainingsstage bij Oranje. Daarmee bevestigde hij wat PSV ook ziet: Dumfries is een belangrijke optie voor de toekomst. Met veel fysieke kracht en aan de bal een belangrijke bijdrage, is het een speler die zijn stempel op een elftal kan drukken. Soms oogt hij nog wat druistig, maar dat gold voor Arias in zijn beginfase bij PSV ook. Dumfries zelf staat open voor de stap naar PSV en wacht of de clubs eruit komen.

Meer ijzers in het vuur

PSV heeft naast de verdediger in Friese dienst meer ijzers in het vuur in de komende weken. Voor de defensie is ook de 21-jarige José Ángel Tasende, oftewel Angeliño, in beeld. Hij speelde dit seizoen op huurbasis bij NAC, dat hem na een daverend seizoen niet zal kunnen behouden.

Angeliño staat nog een jaar onder contract bij de Britse topclub Manchester City, dat deze zomer moet beslissen over zijn toekomst. Hij heeft zich naast bij PSV bij tal van andere clubs in de kijker gespeeld.