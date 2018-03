Begeerde Ambrose blij met Sadiq: 'Hij brengt wat ik niet kon brengen'

,,Het prototype egoïstische spits ben ik niet. Ik vind het niet prettig als alle druk op mijn schouders ligt. Ik ben een teamspeler", zegt de speler met het nummer 9 op zijn shirt. ,,Op de flanken voel ik meer vrijheid, hoewel het veel meer energie kost. Mijn lichaam is sneller moe."

Drie dagen na ADO (0-2 zege) blijft Ambrose binnen als de groep aan een pittige sessie onderworpen wordt. Paolo Fernandes (rug) en Mitchell te Vrede (lies) werken individueel aan hun herstel. De komst van Sadiq Umar is een uitkomst voor Ambrose. De Nigeriaan neemt de wind uit de zeilen. Hij is de aangewezen man om oorlog te maken in de frontlinie. Ambrose wacht als een sluipschutter geduldig op een kans om de trekker over te halen.

Loopacties

,,De aanwezigheid van Sadiq helpt mij veel. Ik voel me er goed bij en heb meer vertrouwen. Hij brengt wat ik niet kon brengen. Hij houdt de bal vast en maakt goede loopacties. Door Sadiq voel ik mij niet meer alleen voorin en kan ik me focussen op de tweede bal. In plaats van dat ik er al sta, kom ik nu in de zestien. Links of rechts voorin, dat maakt voor mij geen verschil", zegt Ambrose die met Umar als bliksemafleider scoorde tegen Feyenoord en ADO Den Haag. ,,Met Sadiq erbij is de druk van het moeten scoren verdeeld over twee spelers, voor mij is dat beter."

Over precies twee weken viert Ambrose zijn 21e verjaardag. Toch is dit zijn eerste seizoen in de grote mannenwereld. En zie daar, één wedstrijd slechts, VVV-uit, liet hij verstek gaan. Vanwege lichte pijntjes. 26 competitieduels, 26 keer een basisplaats, 14 keer voortijdig gewisseld, 10 goals in 9 verschillende wedstrijden, 4 van de 5 strafschoppen benut en 5 assists. Verdienstelijke cijfers voor zijn debuutjaar op het hoogste niveau.

Oogsttijd

Na de aanhoudende droogte, drie maanden (september, oktober en november) en elf duels scoorde hij niet, is de oogsttijd aangebroken. Acht goals verdeeld over zeven van de laatste veertien wedstrijden, Ambrose heeft zichzelf gelanceerd. ,,Het was niet altijd makkelijk, gelukkig heeft de coach altijd vertrouwen gehouden. Hij zei: 'blijf gaan, blijf werken, want ik ben ervan overtuigd dat je weer gaat scoren.' Veel steun heb ik ook gehad van mijn teamgenoten."

Zoals bij alle huurlingen van Manchester City, zes in totaal, blijft in het ongewisse wat de Engelse club met Ambrose van plan is. De Fransman zegt dat hij gevolgd wordt door verschillende clubs, uit binnen- en buitenland. Zijn Franse zaakwaarnemer bevestigt die woorden. ,,Ik heb gehoord dat enkele clubs geïnteresseerd zijn. Ook in Nederland, maar welke clubs dat zijn kan ik niet zeggen", zegt Ambrose.

Toekomst

Navraag leert dat het niet om de traditionele top drie gaat. ,,Als het seizoen ten einde is, ga ik terug naar Manchester om mijn toekomst te bespreken. Die afspraak staat. Ik heb na dit seizoen nog een contract voor twee jaar bij City. Ik wil ergens zijn waar ik kan spelen. Naast Nederland is er ook interesse uit Frankrijk en Engeland. We zullen zien."