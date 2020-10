Bedroevend NAC gaat kansloos onderuit in mini-klassieker en lijdt derde competitienederlaag op rij

NAC is er in de mini-klassieker niet in geslaagd een einde te maken aan de slechte reeks van de laatste weken. Tegen een door corona geplaagd NEC leed het team van Maurice Steijn de derde competitienederlaag op rij. Weer lukte het de Bredase ploeg niet om te scoren.

De vermaledijde COVID-weken lijken grotendeels achter de rug bij NAC. De afgelopen tijd werd de selectie hard getroffen en verloor de ploeg competitiewedstrijden tegen Cambuur en Almere City. Ook het bekerpotje tegen Go Ahead Eagles ging verloren. Maar de piek is verleden tijd. Tegen NEC was de Parel van het Zuiden zowaar bijna op oorlogssterkte. Lex Immers en Thom Haye keerden terug in de basiself, evenals Colin Rösler. Ook de kleine pijntjes waren genezen. Robin Schouten, Dion Malone en Sydney van Hooijdonk waren opgelapt en verschenen aan de aftrap. Alleen de gekwetste Kaj de Rooij en Moreno Rutten ontbraken.

Bij tegenstander NEC had het coronavirus juist toegeslagen deze week. De Nijmegenaren misten acht spelers: een handvol basisspelers én, niet onbelangrijk, de eerste en tweede keeper. Alle seinen stonden op groen om de negatieve spiraal, drie nederlagen op rij, te doorbreken.

Vroege tegengoal

De voortekenen waren goed, maar de wedstrijd allerminst. Dat was al vroeg zichtbaar. Nadat Van Hooijdonk een grote kans had gemist, lag de bal aan de andere kant snel in het netje. Na acht minuten was Nick Olij, voor de wedstrijd ontving hij het bronzen schild voor beste doelman van de eerste periode, gepasseerd. Javier Noblejas werd omvergelopen, zijn tegenstander kon een voorzet afleveren en Terrel Ondaan schoot raak. Valse start.

En als Jonathan Okita zijn vizier op scherp had staan toen Olij onnodig uitkwam, had het zomaar 0-2 kunnen worden. Maar hij mikte zijn lob naast. NAC kon op jacht naar de gelijkmaker. Maar het was bijzonder matig wat de ploeg van Maurice Steijn liet zien. Balletjes sprongen van de voet, passes kwamen niet aan, het tempo lag te laag. De grootste kans kwam in de 41ste minuut, toen de kleinste man van het veld, Mounir El Allouhi, op de paal kopte.

Olij redt NAC

In de tweede helft werd het niet bepaald beter. NEC was veruit de gevaarlijkste ploeg. Het was aan Olij te danken dat NAC in leven bleef. Tot vier keer toe moest hij redding brengen. Zijn defensie liet het compleet afweten en het was niet gek geweest als er 0-4 op het bord had gestaan. Maar telkens was daar weer de betrouwbare sluitpost.

Één echte kans kreeg NAC, toen de bal uit de kluts voor de voeten van Nick Venema terecht kwam. Hij kon recht op de doelman af, maar schoot te vroeg en te zwak. Met opportunistisch voetbal werd het in de slotfase nog geprobeerd, maar echt in actie hoefde Job Schuurman, de derde doelman van NEC dus, niet te komen. Naar de ranglijst hoeft men in Breda even niet meer te kijken. Koploper Almere City heeft zes punten meer.

Opstelling NAC: Olij; Schouten, Rösler, Riera, Noblejas (87. Mashart); Malone, Haye (68. Fiorini), Immers (81. Dogan); Venema, Van Hooijdonk, El Allouchi (68. Buffonge).

