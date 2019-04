Becht trots op NAC-plekje in tijdperk Ten Cate: ‘In die periode was het moeilijk doorbreken’

Zes wedstrijden duurt Becht’s avontuur als profvoetballer in een tijdperk dat Henk ten Cate aan een elftal timmert dat in 2003 Europa ingaat. ,,In die periode was het moeilijk doorbreken, we werden negende, zesde en vierde. Als er iets in de verdediging gebeurde, werden Schreuder of Petö naar achteren gehaald. Ik ben trots dat ik daar deel van uit mocht maken.”