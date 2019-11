Bayram treedt na veertig jaar in voetsporen Vreijsen, NAC-exponent naar EK

In de Türk Telekom Arena van Galatasaray, de werkgever van Bayram, had Turkije aan één punt tegen naaste belager IJsland genoeg om zich te verzekeren van een ticket voor het EK. Omdat beide ploegen niet tot scoren kwamen (0-0), barstte een volksfeest los in de Turkse stad. Na afwezig te zijn geweest op het WK, kunnen de Turken zich nu na vier jaar weer opmaken voor een eindtoernooi.

Het is pas het tweede jeugdexponent van NAC, dat ook zijn debuut in het betaalde voetbal voor de Bredanaars maakte, dat dat bewerkstelligt. Enkel Martien Vreijsen ging hem voor. De stadsgenoot van Bayram kwam slechts tot één interland, maar dat was wel op het EK in 1980 (in Italië). Oranje won destijds van Griekenland (1-0) en Vreijsen begon in de basis. In de rust haalde bondscoach Jan Zwartkruis hem naar de kant.