Bax fluit NAC - MVV

Bax floot dit seizoen vier wedstrijden in de eredivisie, één in de beker en zeven wedstrijden in de eerste divisie. De laatste keer dat Bax de leiding had over een wedstrijd van NAC was in het seizoen 2016-2017, toen de ploeg vanuit de eerste divisie promoveerde naar de eredivisie. In dat succesjaar floot hij Jong Ajax - NAC (2-1), NAC - RKC (2-3) en Almere City - NAC (0-2).