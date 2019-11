Bart Meijers geniet in Almere: ‘Maar NAC mag me altijd bellen’

,,Ik heb er altijd met liefde en plezier gespeeld, zou er graag nog eens voor uit willen komen. Maar naast een speciale wedstrijd, was het ook een belangrijke wedstrijd. Na wat mindere resultaten is het fantastisch dat we het vandaag (vrijdag, red.) wel over de streep hebben getrokken”, zei de 22-jarige verdediger die opgroeide bij Unitas’30.

Meijers brak begin 2017 door bij NAC en startte in alle duels van de play-offs in de basis. Onder Stijn Vreven kwam hij in de eredivisie tot dertien competitieduels. Na zijn verhuurperiode (Helmond Sport) kreeg hij vorig seizoen te horen dat er bij NAC geen plaats meer voor hem was. ,,Dat was zuur. Niet leuk. NAC is gewoon mijn clubje, een super mooie club, ik wilde er graag voor spelen. Dat ze niet verlengen is dan minder.” Dus moest Meijers op zoek naar een nieuwe club. Bij Almere City dwong hij na een proefperiode een contract af.

Sinds vijf wedstrijden heeft hij een basisplaats. ,,Het komt wel door een blessure (van Radinio Balker, red.), maar ik heb nu de kans me in de kijker te spelen. Ik wil het de trainer zo moeilijk mogelijk maken als Balker straks weer fit is”, klinkt het ambitieus.

Verhuisd

De stopper is van Etten-Leur naar Almere verhuisd. ,,Ik woon hier nu met mijn vriendin, zij komt hier vandaan. Ik heb Etten-Leur nog niet achter me gelaten, hoor. Ik rijd nog vaak op en neer. Mijn hele familie woont daar. Maar ik heb het hier ook goed naar m'n zin. Ik was bevooroordeeld, maar Almere is een leuke stad met een leuk centrum.”

Meijers heeft in Almere een eenjarig contract, aan de toekomst denkt hij nog niet al te veel. Een ding staat vast. ,,Ik heb het hier prima naar mijn zin, laat ik dat benadrukken. Maar NAC is een mooie club. NAC mag altijd bellen.”