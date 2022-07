Banzuzi krijgt rugnummer dat past bij gegroeide status binnen NAC

NAC slaat dubbelslag en huurt twee verdedi­gers van VfL Wolfsburg

De centrale verdediger die NAC zo hard nodig heeft, is gearriveerd in de persoon van Anselmo García MacNulty. Een in Spanje opgegroeide Ierse jeugdinternational die sinds 2019 deel uitmaakt van de opleiding van VfL Wolfsburg. Dinsdagochtend is hij aangesloten bij de groepstraining in Zundert.

19 juli