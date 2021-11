Banzuzi in zijn tweede interland onderuit met Oranje onder 17

De middenvelder met wie NAC in gesprek is over een driejarig contract had wel opnieuw een basisplaats bij Oranje onder 17. Zaterdag kreeg hij nog rust in het tweede duel met Mexico. Maandagmiddag kreeg de zestienjarige Banzuzi iets meer dan een uur speeltijd van de bondscoach voordat hij werd gewisseld. De vriendschappelijke wedstrijden werden in Spanje gespeeld in het kader van de Football Federations Cup. Bij terugkomst sluit het talent aan bij het eerste van trainer Edwin de Graaf.