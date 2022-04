Bannis wijst NAC de weg in decor van protest

‘Je moet er niet aan denken waar NAC zou staan zonder de clean sheets van Nick Olij’

Het decor past precies bij de voorstelling. Een vreselijke maandagavond in een zo goed als leeg voetbalstadion. Onophoudelijk komt de regen met bakken uit de lucht. Kansen regent het trouwens ook in Utrecht. De jonkies uit de Domstad vuren vanuit alle standen op de goal, maar doelman Nick Olij is steeds een ongekende sta-in-de-weg.

