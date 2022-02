Bannis twijfelgeval bij NAC, Van Schuppen in de startblokken

Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, de realiteit is dat NAC zondag (12.15 uur) een cruciaal duel speelt om de tiende plaats wat deelname aan de play-offs verzekert. Om concurrent VVV in het vizier te houden, de Venlonaren hebben twee punten en een wedstrijd meer dan NAC, is een overwinning op het lager geklasseerde FC Den Bosch bittere noodzaak.