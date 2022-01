Bannis brengt NAC iets extra's, De Graaf tevreden over Van Schuppen en Agougil

video Nieuwe NAC-spits Bannis blij met debuut: ‘Maar er had er wel één binnen mogen gaan’

Met Naoufal Bannis heeft NAC zijn gewenste aanvalsleider binnen. Tegen FC Volendam (0-0) maakte de Feyenoord-huurling meteen negentig minuten. Dat stemt hem tevreden. ,,In de laatste vijf minuten voelde ik wel even wat krampjes, omdat het een tijdje geleden was. Maar het voelt goed.”

9:30