Bankzitter Dessers voor even terug in Breda, Kramer op de radar

Als het aan NAC had gelegen, was Cyriel Dessers vorige week bij de thuiswedstrijd tegen FC Twente uitgezwaaid. FC Utrecht, dat hem in juni voor drie ton overnam van NAC, stak daar een stokje voor omdat het een dag later naar Venlo moest. Een half jaar na de zegetocht in de play-offs is het immer wachten op een officieel eresaluut voor de aanvaller wiens doelpunten zo gemist worden.

Inmiddels heeft de Bredase club het onderwerp aangekaart bij de club raad, want met name Dessers en Jorn Brondeel verdienen een waardig afscheid in een volgepakt Rat Verlegh Stadion voor bewezen diensten. De Belgen hadden een flink aandeel in de promotie van NAC. Groot is het contrast bij hun nieuwe clubs waar de twee stevige kritiek op hun spel krijgen en inmiddels bankzitter zijn.

Terugkeer?

De kans is derhalve klein dat Dessers zaterdag (18.30 uur) aan de aftrap staat als FC Utrecht in Breda op bezoek komt. Een prima start met drie goals in de eerste twee duels ten spijt, gaat het niet bepaald van een leien dakje in de Domstad. De laatste vier duels is hij zijn basisplaats kwijtgeraakt en moest hij het doen met twee invalbeurten van acht en negen minuten.

Een terugkeer van Dessers naar NAC is evenwel uitgesloten. Het is voor Utrecht op dit moment geen optie om zich (tijdelijk) te ontdoen van de aanvaller die op vier treffers staat.

Volledig scherm Boymans kwam in Nederland voor het laatst uit voor FC Utrecht. © ANP Pro Shots Ook door de naam van de clubloze Ruud Boymans, een favoriet onder de Bredase fans maar niet in beeld bij de leiding, kan een dikke streep. In 2013 en 2014 informeerde NAC al tevergeefs naar de diensten van de nu 28-jarige aanvaller. Zondag zat hij na een kortstondig avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten op de tribune van FC Utrecht. ,,Ik zou graag terugkeren naar Nederland, maar ik zeg er ook meteen bij dat ik niet wedstrijdfit ben. Ik ben niet direct inzetbaar en een club zal geduld met mij moeten hebben. Ik verwacht eind februari of begin maart pas weer fit te zijn, aangezien ik een jaar lang geen wedstrijden gespeeld heb”, zegt Boymans.

Kramer

De naam die binnen NAC de laatste dagen aan kracht wint, is die van de 29-jarige Michiel Kramer. De spits die bij Feyenoord in de pikorde altijd achter Nicolai Jørgensen stond, maar ondertussen ook voorbijgestreefd is door vleugelaanvaller Jean-Paul Boëtius en jeugdspeler Dylan Vente. Kramer, in het bezit van een aflopend contract, speelde ooit twaalf duels voor NAC en zou prima als noodverband kunnen dienen.