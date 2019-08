Ballenjongen NAC gaat viraal na spel met de fans: ‘Die bal moet naar F7'

NAC houdt tegen Cambuur perfecte score in stand dankzij Ivan Ilic

23 augustus Ook voor de eerste serieuze beproeving dit seizoen is NAC geslaagd. In de voorgaande twee wedstrijden was Luka Ilic trefzeker, nu was het de beurt aan zijn jongere broer Ivan. Met zijn doelpunt – een rake kopbal in de tweede helft – werd hij de matchwinner: 1-0.