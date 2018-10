Balende Nijholt: 'Scheidsrechters zijn te trots om hun fout te erkennen'

,,Het is altijd leuk om hier terug te komen, maar niet meer dan dat. Ik vind het fijner om iedere thuiswedstrijd voor 19 duizend NAC-supporters te spelen dan hier voor een paar oude bekenden”, zei hij over zijn verleden bij de Domstedelingen.

Nijholt doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en maakte er in 2007 zijn debuut. Een echte doorbraak in Utrecht bleef echter uit. Via omzwervingen – Almere City, Amkar Perm (Rus) en VVV – belandde hij in 2016 bij NAC.

Vrijdagavond baalde hij vooral van het discutabele strafschopmoment op slag van rust. Scheidsrechter Björn Kuipers legde de bal – ook na het zien van de videobeelden – op de stip nadat Menno Koch Utrecht-middenvelder Simon Gustafson heel licht had getoucheerd. ,,Ik heb het idee dat sommige scheidsrechters het moeilijk vinden om door de VAR gecorrigeerd te worden. Zij zijn te trots om hun fout te erkennen.”

Zwak

Toch wilde hij niet alle schuld op Kuipers afschuiven. In zijn ogen verloor NAC de bal dertig seconden voor rust wel heel makkelijk op het middenveld. ,,We leiden het moment zelf in. Anders hadden we gewoon met 0-0 de rust gehaald.”

NAC acteerde zwak voor rust. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag schoot in de eerste helft niet één keer op goal en beperkte zich tot verdedigen. Het was vooral aan doelman Benjamin van Leer te danken dat NAC al niet eerder op achterstand was gekomen. ,,De eerste helft hadden we het moeilijk, zo reëel moet je zijn.”