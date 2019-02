Balende Kastaneer: ‘Ik kreeg een enorme kans, die moet er gewoon in’

,,We speelden ook redelijk goed. We komen het eerste kwartier goed door. Ik kreeg vervolgens een enorme kans.” Kastaneer schrok een beetje. ,,In eerste in eerste instantie wel ja. Ik kreeg de bal iets onder me en dacht: gelijk uithalen. Helaas was André Onana snel uit zijn goal, maar dat soort ballen moeten er gewoon in.”

Buitenkansje

De spits vindt niet dat zijn ploeg niet meer geluk nodig had in Amsterdam. ,,Je hoeft geen geluk te hebben vandaag want we hebben genoeg kansen gehad. We hadden het vanuit eigen kracht kunnen winnen.” Kastaneer vindt dat ondanks de gemiste kansen in de eerste helft de wedstrijd in de tweede helft verloren is. ,,Na de 2-0 3-0, was het gespeeld. We zeiden in de rust dat we zo door moeten gaan, scherp moesten blijven. Dat lukte door twee ‘k*tdoelpuntjes’, als ik het zo mag zeggen, niet.”