Bakker ziet nieuwe positie bij NAC slechts als noodoplossing: ‘Niet iets voor de toekomst’

De Graaf stoort zich aan ‘niet zakelijk verdedigen’ en ziet pijnlijk patroon: ‘Typisch voor NAC dit seizoen’

Trainer Edwin de Graaf weigerde na de nederlaag van zaterdag (2-0) toe te geven dat FC Emmen een maatje te groot is voor zijn NAC. ,,In de tweede helft zijn we alleen maar op hun helft geweest, maar we scoren gewoon niet. Dat is het probleem.”

13:00