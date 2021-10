Bakker blij met hoofdrol bij NAC: ‘Speciaal als je het thuis doet én het ook nog de winnende is’

,,Het was een matige wedstrijd van onze kant. We begonnen nog sterk, met het publiek erachter. Ze kwamen helemaal niet uit de opbouw, Jong AZ, terwijl het toch een ploeg is die goed kan voetballen. Maar daarna zie je bij ons een terugval. Vooral omdat we gaan inzakken komt er best wel verwarring. Daar moeten we echt aan werken”, was hij kritisch.

Het was een matig Avondje NAC. Na de 1-0 van Bakker was het in balbezit slordig en traag wat NAC liet zien. In balbezit was het veld erg groot. ,,Dat komt grotendeels omdat we in grote ruimtes verdedigen, dan staan we niet goed, waardoor je als je de bal verovert ook niet goed staat. Vooral met het druk zetten moeten we beter staan. Ook daar moeten we aan werken.”

Redding Olij

In de laatste minuut viel nog een bal van Jong AZ op de lat (via de vuisten van doelman Nick Olij). ,,Het is altijd billen knijpen als het 1-0 blijft. Vooral als je Jong AZ aan de bal laat. Maar we hebben weinig weggegeven, goed verdedigd en Nick (Olij) pakt de bal die hij moet pakken. Fijn voor de verdediging dat je op hem kunt vertrouwen.”

Toch kon Bakker ook glimlachen. Zijn tweede treffer in het shirt van NAC. Tegen FC Emmen scoorde hij ook. ,,Deze was waardevoller, ja. De vorige keer verloren we. Ik ben blij met elke goal, maar het heeft iets speciaals als je het thuis doet én het ook nog de winnende is. Voor mij als persoon is dat mooi, dat wil je meemaken.”

Kopbal

Over zijn doelpunt: ,,Ik zag Seun (Ralf Seuntjens) naar de tweede zone toe lopen. Ik dacht dat ik een blok zou zetten voor hem (zodat de bal naar Seuntjens kon). Maar hij was te ver weg. Uiteindelijk liep ik rechtdoor en kwam de bal in mijn ruimte waar ik tegenaan kon lopen. Hij kwam net op mijn hoofd, ik probeer 'm richting te geven, het helpt ook nog mee dat het veld nat is. Gewoon goed binnen gekopt”, klonk het tevreden.