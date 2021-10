Bakker bezorgt NAC drie punten in slaapverwekkende wedstrijd tegen Jong AZ

NAC is de tweede periode begonnen met een zuinige zege op Jong AZ. Een doelpunt van Danny Bakker was voldoende voor de drie punten in verder saaie wedstrijd. De derde thuiszege van het seizoen.

Na een interlandperiode wilde NAC de thuiszege op Excelsior (4-1) een passend vervolg geven. Dat moest nog wel zonder Mario Bilate; de spits die in het oefenduel van vorige week zijn rentree maakte, heeft te maken met een terugslag. Omdat ook Kaj de Rooij nog alles behalve pijnvrij is, hield Edwin de Graaf in de eerste wedstrijd van de tweede periode vast aan zijn vertrouwde elf.

Hoewel Jong AZ de ploeg was met het meeste balbezit, was het de thuisploeg die het gevaarlijkst was in de openingsfase. Geduldig werd er gezocht naar de openingstreffer. ‘Ody’ Velanas was daar dichtbij, op aangeven van Jarchinio Antonia, maar de middenvelder kreeg de bal niet voorbij Sem Westerveld. Ook Ralf Seuntjens was dreigend met een kopbal in het zijnet. In de 24ste minuut was het wel raak. Een vakkundig aangesneden vrije trap van Thom Haye vond het hoofd van verdediger Danny Bakker: 1-0.

Dubbele wissel

Het vervolg van de wedstrijd was slaapverwekkend. Het Avondje NAC was eerder een avondje Omroep Max. In balbezit zo traag en slordig en met het geluk dat Jong AZ maar niet gevaarlijk werd bleef het bij 1-0. Na een uur spelen greep De Graaf in: hij bracht Vieiri Kotzebue en Boris van Schuppen voor Pjotr Kestens en Velanas.

Het zorgde voor een heel kleine opleving. Van Schuppen was met een schot voorlangs dichtbij de 2-0 en Kotzebue (jeugdspeler zonder contract) bracht wat opwinding met zijn snelheid. Maar de 15.254 supporters werden nooit echt vermaakt vrijdagavond. De opluchting was groot toen in de laatste minuut Thijs Oosting namens Jong AZ slechts de lat raakte. De drie punten zijn welkom in de kelder van de eerste divisie, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Maandag wacht de uitwedstrijd tegen FC Volendam.

Opstelling NAC: Olij; Ligeon, Malone, Bakker, Mashart; Azzagari, Velanas (61. Van Schuppen), Haye; Antonia (79. De Rooij), Seuntjens, Kestens (61. Kotzebue).

