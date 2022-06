Babos niet alleen keeperstrainer bij NAC, maar ook bij Curaçao: ‘Genieten vanaf het eerste moment’

,,Goedemorgen”, klinkt het vriendelijk met de herkenbare zware stem aan de andere kant van de lijn op de Nederlandse avond. Tijdsverschil. Babos zit op het moment van bellen in Canada. Daar waar Curaçao de laatste van de drie CONCACAF Nations League-wedstrijden afwerkte. Tegen de WK-deelnemer ging de ploeg van Art Langeler, met NAC-back Michaël Maria in de basis, met 0-4 onderuit in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd). Eerder in de week werd thuis van Honduras verloren (0-1) en uit gewonnen (1-2).