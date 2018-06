Babos blijft keeperstrainer NEC

COLUMN 'Onze' Stijn heeft een nieuwe werkgever: Beerschot is een prachtclub

2 juni 'Dit is een geweldige uitdaging, bij een geweldige club. Dit is het NAC van België, mooier kan niet!' Onze Stijn (zo mogen we hem inmiddels toch wel noemen) heeft een nieuwe club. De strijdvaardige Limburger wordt hoofdtrainer bij het Antwerpse KFCO Beerschot Wilrijk. Prachtclub.