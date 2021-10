Azzagari (NAC) kan niet veel met complimenten: ‘Moeten ook een keer punten gaan pakken als we goed spelen’

VideoNAC had meer verdiend dan een nederlaag in Volendam , vond ook middenvelder Yassine Azzagari. ,,Zonde dat je gezien die tweede helft niet een punt pakt.”

,,De eerste helft waren we minder, we lieten ze hun spelletje spelen”, analyseerde Azzagari. Toch leidde dat niet tot heel veel grote kansen voor Volendam. Maar de eerste beste kans zat er in. En hoe. Denso Kasius schoot met een fraaie volley zijn ploeg op voorsprong. ,,Tja. Als ie ‘m zo binnen schiet, kun je er niks aan doen. Misschien in een eerder stadium druk zetten, maar er valt niemand echt iets te verwijten.”

In de tweede helft beet NAC meer en meer van zich af. ,,In de rust werd er gezegd dat we erin moesten blijven geloven. Dat als we ons spelletje spelen, wij beter zijn en de overhand konden nemen. Dat zag je ook. We kwamen goed in de duels, wonnen veel ballen. Ik denk dat we daarin gewoon brutaal waren.”

Afgekeurde goal

Het leek de 1-1 op te leveren, maar het doelpunt van Ralf Seuntjens werd tot veler verbazing afgekeurd. ,,Bizar”, vond ook Azzagari. ,,Nog nooit meegemaakt. Ik dacht: de keeper staat buiten zijn vijfmetergebied, dan moet ie maar niet zo stunten. We hebben de beelden net teruggekeken, ik weet het niet. Deze scheids laat alles door gaan, dus dan vind ik dit raar”, oordeelde hij over het afkeuren van de goal door Bas Nijhuis.

Los van die afgekeurde goal maakte NAC nog meer aanspraak op de gelijkmaker. ,,Het heeft er zeker nog ingezeten. Als je kijkt hoe we aandringen richting hun goal. Met Vieiri (Kotzebue), Ody (Velanas) en Kaj (De Rooij) nog een keer. En die afgekeurde goal. We gaven niks meer weg, Nick (Olij) heeft niks meer hoeven doen.”

Maar met complimenten voor een goede tweede helft kan hij niet veel. ,,Dat gevoel kunnen we wel meenemen, maar het levert alleen geen punten op. Het is iedere keer de tweede helft. Tegen Roda JC speelden we goed, tegen De Graafschap en nu tegen Volendam. Maar we moeten een keer de drempel over en ook punten gaan pakken als we goed spelen.”