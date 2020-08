Azzagari klaar voor de volgende stap: ‘Ga mijn stinkende best doen voor een basisplaats’

videoYassine Azzagari is bezig aan zijn tweede voorbereiding als speler van NAC 1. Dit seizoen wil hij de volgende stap zetten en heeft hij een duidelijk doel voor ogen: ,,Ik ga mijn stinkende best doen voor een basisplaats.”

,,Mijn ouders zeggen het ook weleens: je bent volwassener geworden. Vorig jaar was ik er voor het eerst bij, nu weet ik beter wat er gevraagd wordt”, legt de jonge middenvelder uit. En: er is een plaatsje op het middenveld vrijgekomen sinds het vertrek van Arno Verschueren. Azzagari is gretig: ,,Dat zie ik als een kans. Uiteindelijk ga ik mijn stinkende best doen om de trainer te overtuigen, want ik wil echt graag in de basis staan.”

Azzagari was blij weer in het stadion te kunnen spelen. ,,Heerlijk. Roda JC (8 maart) was de laatste wedstrijd, dan wil je nu weer wel tegen een goede tegenstander in het stadion spelen.” Over de omstandigheden: ,,Gelukkig hebben wij supporters die je ook hoort als ze met veel minder zijn. We zijn natuurlijk een vol huis gewend, maar ik ben blij dat we in ieder geval voor een aantal supporters kunnen spelen. Fantastisch.”

Coronatest

Het enthousiasme waarmee hij spreekt, met een brede glimlach, werkt ontwapenend. Zoals over de coronatest die hij in aanloop naar de wedstrijd tegen Heerenveen voor het eerst onderging. ,,Het was eventjes spannend, even raar. Ze gaan met die stok flink diep in je neus. Geen fijn gevoel, maar het was gelukkig snel voorbij. Alle credits naar die mensen die de test uitvoeren, ze zijn er snel mee klaar.”

De middenvelder komt uit Goes, een van de plaatsen waar een lokale uitbraak voor alertheid zorgde. ,,In mijn omgeving kwam het wel dichtbij, dan schrik je wel een beetje. Ik heb nog familieleden in Goes wonen. Je moet gewoon je gezond verstand gebruiken.”

Volledig scherm Azaggari speelt de bal voorbij Dresevic. © BSR Agency