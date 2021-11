Azzagari en Agougil naar Marokko: ‘Weer twee internationals erbij’

De NAC-trainer ziet zijn elftal zaterdagavond met 1-3 winnen van TOP Oss, klimmen naar plek negen, terug het linkerrijtje in en geniet van de eruptie van een tiener met de gedaante van een reus. ,,Hij is er net bij. Vrij timide en de jongste van de groep. Maar eenmaal op het veld staat er een kerel. Op tijd in de eigen zestien, op tijd in de andere zestien. Hij had zichzelf ook kunnen belonen met een goal.”