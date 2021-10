Azzagari dolblij na eerste doelpunt voor NAC: ‘Wist even niet waar ik het moest zoeken’

videoMet zijn rake kopbal hielp Yassine Azzagari (20) zijn ploeg over het dode punt heen tegen TOP Oss en tekende hij voor de eindstand: 1-3. Het was zijn eerste doelpunt voor NAC. ,,Wat er dan loskomt, is onbeschrijflijk.”

Ruim twee jaar na zijn debuut voor NAC heeft hij dan eindelijk zijn eerste treffer te pakken. Het was wel een dingetje, geeft de Zeeuwse middenvelder aan. ,,Ik heb het er vaak over met Anthony Lurling (assistent-trainer). Hij zegt: hij gaat een keer vallen. Maar als je daar de hele tijd aan denkt, duurt het alleen maar langer. Nu was de voorzet goed en knik ik 'm denk ik ook best goed in. Heerlijk.”

Lees ook NAC boekt in Oss eerste uitzege van het seizoen en maakt sprong op ranglijst

Het doelpunt bracht hem in extase. ,,Eigenlijk had ik naar Lurling toe moeten lopen, dat had ik hem beloofd bij mijn eerste doelpunt. We zijn er veel mee bezig. Maar ik wist even niet waar ik het moest zoeken.”

Koppen

Bij de corner van Thom Haye torende boven iedereen uit. ,,Ik ben natuurlijk best lang en kan wel koppen. In de onder 19 heb ik ook eens een kopgoal gemaakt. Maar af en toe maken ze op de training grappen, als we oefenen op corners: dat ik de bal nooit goed kan raken.”

De 1-3 betekende ook een einde aan alle onzekerheid. Want na de 0-2 zag NAC TOP Oss terug in de wedstrijd komen (1-2) en kwamen de Bredanaars niet meer aan te pas. Tot die corner. ,,We gaven TOP de kwaliteit om terug te komen in de wedstrijd. Het is niet de makkelijkste tegenstander. Ze maken het grote ploegen wel vaker lastig. Voor rust maken ze de 1-2 en toen hebben we gezegd dat we het fel moesten oppakken. Maar toch zie je dat ze in hun eigen spel komen en dat wij het lastig krijgen. Dan valt de 1-3 en valt er wel een last van je schouders.”

Bekijk hier de video: