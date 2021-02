Azarkan heeft duidelijk voorbeeld bij NAC: ‘Ik hoop het pad van Hendriks te volgen’

De behendige rechtsbuiten ziet in Ramon Hendriks het perfecte voorbeeld. De verdediger, net als hij op huurbasis overgekomen van Feyenoord, heeft zich meteen in de basis gespeeld en maakt vooralsnog een goede indruk in de wedstrijden die hij speelt. Azarkan hoopt op zo'n zelfde verhaal. ,,De eerste wedstrijd zat hij nog op de bank, maar daarna stond hij al in de basis en nu doet hij het goed. Ik hoop dat ik zijn pad kan volgen.”

Azarkan weet dat een basisplaats alles behalve een zekerheid is, gezien het aantal concurrenten. ,,Ik ga de strijd aan, ik moet vechten voor mijn plekkie, maar dat doe ik altijd al. Ik hoop op een kans van de trainer”, geeft hij aan. Het begin was deze week goed, in een oefenduel met FC Utrecht gaf hij meteen zijn visitekaartje af. ,,Ik heb een lekker oefenpotje gespeeld, assistjes gegeven, dat is gewoon lekker. Ik voel me hier al na twee dagen al helemaal thuis.”