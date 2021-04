Azarakan trefzeker bij winnende NAC-reserves

video Bilate over spelen in nieuw systeem: ‘Gezien beperkte tijd van voorberei­den naar behoren uitgevoerd’

17 april Mario Bilate is tevreden over de manier waarop NAC het nieuwe systeem met vijf verdedigers heeft ingevuld. ,,Als je kijkt naar beperkte tijd die we als team gehad hebben om ons daar optimaal op voor te bereiden, door de ontwikkelingen de afgelopen week, denk ik dat je toch wel trots mag zijn op jezelf.”