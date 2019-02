AZ komt vrijdag in blakende vorm naar Breda

Dervite wordt klaarge­stoomd door NAC, wanneer hij zijn entree maakt is nog onduide­lijk

5 februari Omdat Dorian Dervite pas een training in de benen had, die van maandag, ontbrak de Fransman dinsdagavond op het wedstrijdformulier van Jong NAC dat in Daan Klomp en Erik Palmer-Brown zijn centrale duo had. De technische staf wilde geen onnodige risico's nemen met Dervite.