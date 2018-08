Avondje NAC vanavond ingeleid door minuut stilte

Onlangs overleed Wanny van Gils. De technisch begaafde middenvelder speelde zeven seizoen voor NAC en was aan de Beatrixstraat mateloos populair. Vooral zijn weergaloze doelpunt, na een onnavolgbare solo, tegen FC Eindhoven staat nog bij vele supporters op het netvlies geschreven. Van Gils werd 59 jaar.

Daan Schrijvers overleed eerder deze maand op 76-jarige leeftijd. De Bredanaar schopte het als voetballer tot het Nederlands elftal en werd zelfs aanvoerder van Oranje. Schrijvers speelde, na het doorlopen van alle jeugdelftallen, negen seizoenen voor de Parel van het Zuiden. Later schopte zoon Danny het tot NAC-1.

Superboer

De gasten uit Doetinchem herdenken zaterdagavond tijdens de minuut stilte een trouwe medesupporter. De Graafschap-fan Gerben verongelukte afgelopen week in El Salvador. De Superboer had zijn toegangskaart voor het uitvak reeds in bezit.