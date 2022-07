Atypische zomer NAC dat een tekort aan spelers heeft

Proefspe­ler Herrmann overtuigt, NAC wil spits huren van Kortrijk

Dat proefspeler Jesaja Herrmann zaterdag ontbreekt in het oefenduel met Excelsior is niet omdat hij is afgetest. Juist niet. Hij wacht slechts op een akkoord tussen NAC en Kortrijk om daarna zijn koffers te pakken voor een tijdelijke verhuizing naar Breda.

9 juli