Attractief NAC begint december met doelpuntenfestijn in Den Bosch

Video Haye wil dat NAC afrekent met wisselval­lig­heid: ‘Tijd om ons te herpakken’

November was voor NAC een maand om snel te vergeten. Thom Haye hoopt dat zijn ploeg in december een nieuwe start kan maken, te beginnen tegen FC Den Bosch. ,,Het gaat dit seizoen wat moeizamer dan we willen. Alleen het belangrijkste is dat we hard bezig zijn om dat om te draaien.”

