Assistkoning El Allouchi zegt NAC vaarwel en gaat op zoek naar een nieuw avontuur

Hij maakte in de laatste vijf jaar alles mee bij NAC: promotie, degradatie, gewonnen en verloren play-offs finales. Afgelopen seizoen kroonde Mounir El Allouchi zich zelfs tot ‘de Koning van de Assist’ in de eerste divisie. Het slotakkoord van een onstuimige periode. De middenvelder heeft namelijk besloten om te vertrekken.

De 26-jarige Roosendaler maakt gebruik van zijn transfervrije status en gaat op zoek naar een nieuw avontuur. Zijn aflopende contract heeft hij dus niet verlengd. Een beslissing die al een tijdje in de lucht hing, omdat El Allouchi in de gesprekken met de clubleiding eind vorig jaar weinig waardering voelde uit de aanbieding die hij kreeg. De op 1 april aangestelde technisch directeur Ton Lokhoff stond zodoende voor een min of meer voldongen feit.

El Allouchi gaf onlangs al aan dat hij volgend seizoen het liefst in de eredivisie wil uitkomen. Dat hij de eerste divisie na al die jaren wel gezien heeft. In zijn achterhoofd speelt ook mee dat hij graag een keer in het Midden-Oosten wil voetballen. De religieuze El Allouchi heeft weleens geopperd dat hij Saoedi-Arabië vanwege het voetbal, de prima salarissen in combinatie met het geloof zeker ziet zitten.

2016-2021

In zes seizoenen kwam El Allouchi tot 169 officiële wedstrijden namens NAC. Daarin scoorde hij 27 keer en leverde hij 34 assists af. Zijn doorbraak in het Rat Verlegh Stadion beleefde de multifunctionele middenvelder in het seizoen 2016/2017 toen hij na een verhuurperiode van anderhalf jaar bij Helmond Sport als een completere speler terugkeerde. Onder achtereenvolgens Marinus Dijkhuizen, Stijn Vreven, Mitchell van der Gaag, Ruud Brood, Willem Weijs, Peter Hyballa en Maurice Steijn was de mentaal ijzersterke El Allouchi altijd verzekerd van een basisplaats.

Zijn beste jaar kende hij in het eredivisiejaar 2017/2018. In een driehoek met linksback José Angeliño en spelmaker Manu García was El Allouchi de gedienstige voetballer die geheel in dienst van de twee Spaanse artiesten speelde. Het meest productief was de middenvelder het afgelopen seizoen met dertien doelpunten en vijftien assists.

Volledig scherm El Allouchi. © Pro Shots / Marcel van Dorst