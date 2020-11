Assistkoning El Allouchi levert weer maatwerk: ‘Deze keer op mijn grote vriend Huseyin, ik ben blij voor hem’

videoWe zijn tien wedstrijden onderweg in de eerste divisie en Mounir El Allouchi is al in vijf wedstrijden bij doelpunten betrokken. Een treffer en vier assists. Tegen MVV vrijdag (1-4) leverde hij de voorzet waaruit Huseyin Dogan scoorde. ,,Blij met de overwinning, maar ook met de assists. Die tellen ook.”

,,Deze keer een assist op mijn grote vriend Huus (Huseyin Dogan, red.), daar ben ik extra blij mee. Die goal verdient hij ook”, deelde hij de complimenten uit aan de maker van de 1-2 vlak voor rust. In Maastricht speelde NAC niet groots, maar liep het wel comfortabel uit naar een 1-4 zege. De eerste overwinning na drie competitienederlagen op rij. ,,Ik was even vergeten hoe het voelt om te winnen”, zei El Allouchi met een knipoog.

,,Deze was lekker. Vooraf zeiden we: deze moeten winnen. We hebben na lange tijd weer eens een normale trainingsweek gehad, keihard gewerkt, ook conditioneel en vandaag (vrijdag, red.) was het gewoon degelijk. Een stabiele wedstrijd. Terechte overwinning", oordeelde de middenvelder.

Hij merkt dat hij fitter en fitter wordt. ,,Ik ga niet zeggen dat we allemaal topfit zijn, corona heeft een erge impact gehad op de halve groep. Maar we zijn op de goeie weg. Als ik namens mezelf spreek: ik voel me eindelijk weer goed. In de vorige wedstrijden had ik het zwaar na 50, 60 minuten. Hijgen, zware benen. Maar nu voelde ik me prima”, zei hij na 90 minuten.

