AS Monaco praat nog met NAC-verdediger Van Hecke

Op zondag 9 augustus kan de Yellow Army, sinds 8 maart verstoken van wedstrijden, NAC op FOX Sports rechtstreeks in actie zien tegen FC Dordrecht. De oefenpot, de eerste van NAC die officieel bevestigd is, wordt om 12.15 uur gespeeld in Dordrecht en maakt onderdeel uit van het programma 'FOX Eredivisie Comeback'.

Dat Jan Paul van Hecke tijdens de oefencampagne de Bredase defensie aanstuurt, is niet ondenkbaar. Sinds NAC en AS Monaco begin juni een akkoord bereikten over de verkoop van de 20-jarige voorstopper, is er sprake van radiostilte rond de Zeeuw die tot medio 2022 onder contract staat bij NAC. Volgens de Bredase club is Monaco echter nog steeds in de markt, staat het aanbod op papier en is het kamp Van Hecke immer in gesprek met Monaco.

Tussenpersonen

Ondertussen valt te horen dat NAC wordt benaderd door tussenpersonen die namens een club interesse tonen in de verdediger. Tot een concreet voorstel is het dan weer niet gekomen, klinkt het vanuit het Rat Verlegh Stadion. Alleen dus van Monaco dat onlangs ruim twee miljoen euro betaalde aan NEC om aanvaller Anthony Musaba in te lijven. Bekend is dat de Monegasken jonge spelers uit de categorie Van Hecke en Musaba in negen van de tien keer meteen verhuren. Onder andere aan Cercle Brugge waarvan Monaco eigenaar is.

Als eerstedivisionist is NAC, dat afgelopen seizoen acht ton in de jeugdopleiding stak en financieel flink investeert in de eigen jeugd, niet in de positie om een dergelijk miljoenenbod van Monaco te negeren. Algemeen directeur Mattijs Manders laat weten geen uitspraken te kunnen doen over de actuele stand van zaken betreffende een mogelijke transfer van Van Hecke.

Volledig scherm Jan Paul van Hecke is nog niet weg bij NAC. © ANP Sport