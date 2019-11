Armetierig NAC glijdt steeds verder af

In 22 dagen is NAC zichzelf kwijtgeraakt en dat mag best zorgelijk worden genoemd. Een homogeen geheel is verworden tot een twijfelend, onzeker en slap elftal waarin geen spoortje progressie te bekennen is. Eerder het tegenovergestelde. De lichte verkoudheid eind oktober is met twee punten uit vijf wedstrijden begin november overgegaan in een blindedarmontsteking. Een bezoek aan de huisarts volstaat niet meer, een chirurgische ingreep in het ziekenhuis is noodzakelijk om de sterk vermagerde patiënt in leven te houden.