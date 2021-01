Arbeid en geduld van voormalig NAC-verdediger Daan Klomp beloond met contract in Canada: ‘Het is een leerzame periode geweest’

De 22-jarige verdediger hoopt eind februari op het vliegtuig naar Calgary te kunnen stappen. De planning is dat zijn nieuwe club Cavalry FC op 1 maart begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 22 mei van start moet gaan. Het wordt het derde seizoen van de in 2019 opgerichte Canadian Premier League. ,,Het is een vrij nieuwe competitie met acht clubs’’, weet Klomp. ,,Het voetbal in Canada is in ontwikkeling, net als eerder in de Verenigde Staten.’’