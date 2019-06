Anthony Lurling (42) stopt nu toch echt met voetballen: ‘Het is mooi geweest’

SV Valkenswaard - FC Engelen 4-3 (2-3). 20. Sam de Schepper 0-1, 23. Twan Passon 0-2, 27. Vincent van den Groenendaal 1-2, 36. Vincent van den Groenendaal 2-2, 44. Dylan Domingues 2-3, 56. Erwin Isbouts 3-3, 83. Erwin Isbouts 4-3.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vijf minuten voor tijd verliet FC Engelen-aanvoerder Anthony Lurling (42) het veld. Enkele minuten later besefte de routinier dat er een einde was gekomen aan zijn carrière als speler. ,,Het is mooi geweest. Ik ga me richten op mijn loopbaan als trainer/coach. Ik heb toch maar mooi tot mijn 39ste betaald voetbal gespeeld en daarna drie mooie seizoenen bij FC Engelen gehad”, aldus de routinier, die komend seizoen hoofdtrainer is van de derdeklasser.

Moment van de wedstrijd: Teveel om op te noemen. Het duel was van begin tot eind zeer vermakelijk en verdiende wat dat betreft eigenlijk geen winnaar. Omdat FC Engelen na rust vooral op conditioneel vlak tekort schoot, kon Valkenswaard profiteren. FC Engelen is komend seizoen dus ook weer derdeklasser.

BVV - PSV ama 1-3 (0-0). 56. Toufik Belhaj 0-1, 63. Mike Hovestadt 0-2, 78. Mike Hovestadt 0-3, 84. Glenn Kusters 1-3. Rode kaart: 67. Marouane Bouchti (BVV).

Moment van de wedstrijd: BVV-middenvelder Marouane Bouchti liet zich halverwege de tweede helft meespelen in een opstootje en gaf een tegenstander een kopstoot. Het gevolg: direct rood. ,,Vanaf dat moment voelden en beseften we dat deze wedstrijd gespeeld was”, baalde BVV-coach Erik Meulendijk.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Halverwege het seizoen wist Meulendijk al dat er weinig perspectief meer over was bij BVV. De titel werd uiteindelijk gepakt, terwijl BVV het dus in de nacompetitie ook niet wist te redden. Het is nog maar de vraag of BVV komend seizoen iets te zoeken heeft in de derde klasse. De nieuwe coach Peter Burg zal samen met het bestuur sowieso alle zeilen bij moeten zetten om een elftal op de been te brengen dat derde klasse waardig is.

SC Irene - Schijndel 2-0 (1-0). 8. Lars Curvers 1-0, 75. Tom van Rhee 2-0 (pen.)

Moment van de wedstrijd: Op het moment dat Schijndel va banque wilde gaan spelen, kreeg het volgens trainer/coach Henry van Alebeek op een vrij goedkope manier een penalty tegen. ,,Thomas Jan van Raaij speelde duidelijk de bal, maar die jongen van Irene liet zich vrij opzichtig vallen”, oordeelde Van Alebeek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks het mislopen van promotie naar de tweede klasse kan Schijndel terugkijken op een geslaagd seizoen. Een piepjong elftal maakte stappen en pakte op zeer overtuigende wijze de tweede periode. Uiteindelijk kwam Schijndel nét tekort voor de tweede plaats in de reguliere competitie. ,,Na de zomer gaan we er weer met frisse moed tegenaan”, verzekerde Van Alebeek.

Zundert - Gilze 3-2 (0-2) 19. Remco van Hoek 0-1, 33. Joep van den Ouweland 0-2, 83. Wim Kas 1-2, 90. Fabian Nelemans 2-2 (pen.), 90+4. Tim Englebert 3-2.

Derdeklasser Gilze zette tweedeklasser Zundert met de rug tegen de muur en leek het klusje voor rust te willen klaren. Na een handvol kansen was het niet onterecht dat Remco van Hoek in de negentiende minuut een corner ongedekt binnenkopte: 0-1. Uitgerekend de scheidsrechter stopte niet veel later een Zundertse aanval door in de weg te lopen bij een dieptepass waarna Gilze razendsnel kon counteren. Een vlotte aanval over de rechterkant belandde via topscorer Rudy van Hoek voor de voeten van Joep van den Ouweland. De oud-prof versnelde en werkte de bal keurig in de verre hoek: 0-2.

EVVC – Helmondia 1-1 (0-0) Strafschoppen 5-4. 60. Stephan van de Water 0-1, 65. Mark van de Ven 1-1

Moment van de wedstrijd: EVVC wint na strafschoppen. Het was bloedstollend spannend. Er waren liefst vier afgekeurde doelpunten. Helmondia eindigde met tien man en met lege handen.

Bijzonderheid wedstrijd: Keeper Frank van den Boogaard schoot snoeihard de winnende penalty binnen. Opluchting in Vinkel!

Volkel - HBSV 2-0 (1-0). 19. Justin Damen 1-0, 52. Teun Verhoeven 2-0.

Moment van de wedstrijd: De 2-0 van Teun Verhoeven, die het kaartenhuis van HBSV vakkundig in elkaar liet storten. ,,Toen Teun raakschoot, was de wedstrijd eigenlijk afgelopen”, zei Volkel-assistent Rob Schouten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Teun Verhoeven gaf ook de assist op de 1-0 van Justin Damen.

Liessel - Boekel Sport 3-1 (2-1). 15. Twan Merks 0-1, 25. 1-1, 35. 2-1, 75. 3-1.