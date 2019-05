Anouar Kali: ‘Degradatie was niet nodig geweest’

fotoserie Van het echec bij De Graafschap tot het vertrek van Van der Gaag: het rampsei­zoen van NAC in beeld

17:50 NAC is zondag gedegradeerd uit de eredivisie. Het seizoen begon met een 5-0 nederlaag bij AZ, hobbelde via complete offday's in Groningen en in eigen huis tegen FC Utrecht naar het ontslag van Mitchell van der Gaag. Ook onder Ruud Brood wist NAC directe degradatie niet te ontlopen. Het doek viel tegen Heerenveen. Een rampseizoen in beeld.