Angeliño zet geruisloos de reuzenstap van NAC naar PSV

Enige verwondering was er vorig jaar in Breda, toen linksback Angeliño in de voorbereiding bij de selectie van NAC aansloot. De sterke en trotse Bask maakte direct veel indruk en was voor niemand bang. Op basis van zijn curriculum vitae kon hij op zijn twintigste al een beetje als voetbalglobetrotter worden gezien en was NAC de volgende bestemming.